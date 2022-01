Vicenza - Alessandria: i tifosi alla partenza della squadra

ALESSANDRIA - Per due volte hanno provato a organizzare il pullman per Vicenza, Gradinata Nord e Centro Coordinamento Grigi Club.

Adesso che, dopo due rinvii, la partita si gioca, domenica, il settore ospiti del 'Menti' resta chiuso. Per la prima trasferta della stagione l'Alessandria non avrà i suoi tifosi sugli spalti, ma alla partenza sì. Appuntamento domani, alle 16, sul piazzale esterno dell'Hotel Diamante, per salutare la squadra, Longo e lo staff e far sentire tutto il calore della gente.

L'invito è rivolto "a chi questa squadra la segue sul serio, di qualunque settore sia". Con la richiesta di fare passaparola.

Beghetto verso Perugia?

Il mercato continua. L'Alessandria ha ancora uno slot libero tra gli over 23 e potrebbe essere occupato da un attaccante o da un esterno offensivo. Dipenderà anche dagli sviluppi dell'interessamento del Perugia per Andrea Beghetto, operazione che, se ci saranno passi in avanti, riguarderà anche il Pisa, perché il mancino è sotto contratto con il club toscano e all'Alessandria è in prestito.

Gori: "Pronto per scendere subito in campo" "In estate ho provato a restare: se avessi capito che avrei avuto poco spazio sarei arrivato subito"

Lukaku out

Da Vicenza, intanto, la notizia che uno dei nuovi acquisti, Lukaku, uscito dopo un'ora con il Cittadella, non aveva "crampi", come spiegato dalla società in un primo momento, ma un problema muscolare, pare rimediato perà nell'allenamento pre Lecce: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, tempi di recupero in tre settimane. Già out l'attaccante Teodorczyk, per la contusione alla spalla, che sarà ancora valutata nei prossimi giorni.