Uno - due di Vitiello, Casale ko

ROMENTINO - Inizia in salita il 2022 del Casale. E Rg Ticino scala la classifica, con l'uno - due di Vitiello, nel primo tempo, permettere al sicuro la vittoria contro una squadra che, specie nei primi 45', fatica a esprimere gioco. Non basta una ripresa con più aggressività e più idee.

Nerostellati praticamente inoffensivi contro un avversario molto ordinato e pronto ad approfittare dei varchi lasciati in contropiede. Già all'11' Franetovic alza in angolo un tiro di Puntoriere, ma al 22' l'ex Virtus Francavilla inventa un cross delizioso per lo stacco aereo di Vitiello che firma l'1-0.

L'ex Borgosesia si ripete al 35', quando infila in velocità i difensori nerostellati e batte Franetovic con un tocco preciso. Oliveto, il portiere dei padroni di casa, trema dopo pochi secondi della ripresa, quando un tiro di Continella, appartentemente innocuo, si stampa sul palo. La partita sembra in totale controllo degli uomini di Costantino, ma al 26' il neo entrato D'Ancora con un tiro - cross, beffa il portiere e riapre la sfida. L'occasione per chiuderla, al 35', è sui piedi di Sbrissa che però calcia addosso aFranetovic, mentre al 40' Fontana diventa eroe di giornata fermando Forte ormai pronto a battere a rete.

RG TICINO - CASALE 2-1



Marcatori: pt 22' e 35' Vitiello, st 26' D'Ancora

Rg Ticino: Oliveto; Bedetti, Fontana, Longhi, Della Vedova (50' st Cannistrá); Sbrissa, Lionetti, Battistello (38' st Rosato); Lorenzo (32' st Spitale); Vitiello (27' st Longo), Puntoriere (29' st Makota). A disp.: Samarxhi, Sordillo, Baiardi, Bellucca. All.: Costantino 6,5.

Casale: Franetovic; Pugliese (20' st D'Ancora), Guarino (9' st Casella), Darini, Mullici; Continella (31' st Palermo), Martin, Onishchenko (9' st Albisetti); Forte, Gatto (9' st Amayha), Rossini 5. A disp.: Paloschi, Zannetti, Cannia. All.: Modica.

Arbitro: Esposito di Napoli