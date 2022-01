Vicenza - Alessandria, che sfida

VICENZA - Formazione che funziona non si cambia. Anche se l'avversario è differente, per caratteristiche tecniche e motivazioni, e anche la gara ha un livello di difficoltà molto alto. Contro un Vicenza che, invece, mescola un po' gli interpreti, ma non il modulo, 4-2-3-1, con il ritorno di Pasini in difesa e Da Cruz dall'inizio nel tridente alle spalle di Meggiorini terminale offensivo.

Anche Longo conferma Corazza come unica punta di ruolo, con Chiarello e Milanese a sostegno e a legare centrocampo e attacco. Non c'è Bruccini, neppure in panchina, segno di una possibile partenza, mentre Sini ha salutato per andare in prestito al Renate.

In panchina gli ultimi arrivati, Gori per l'Alessandria e Cavion per i padroni di casa.

VICENZA - ALESSANDRIA 2-1



Marcatori: pt 27' Diaw, 44' Chiarello; st 33' Diaw



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

45' Cinque minuti di recupero



38' Ultimi due cambi, Mustacchio e Kolaj per Chiarello e Lunetta

33' Nuovo vantaggio Vicenza: di testa al centro dell'area Diaw, servito da Giacomelli, svetta su tutti e manda nell'angolino alto

18' Attimi di paura per uno scontro tra Gori, che resta a terra colpito al volto, e Cappelletti (che deve lasciare il campo, sostitutio da Bruscagin). Altri due cambi, Giacomelli e Cavion, per Bikel e Dalmonte

16' Super Pisseri di piede sulla conclusione di Meggiorini, che riprende e calcia sul fondo

15' Doppio cambio per i Grigi: dentro Gori per Milanese, dentro Marconi per Corazza

14' Ammonito Corazza per gioco falloso

3' Grigi in dieci: secondo giallo per Ba, per intervento falloso su Diaw. Rosso

Primo tempo

A pochi secondi dall'intervallo l'Alessandria rimette in piede una gara gestit di piede su Meggiorini, che riprende dia fino al vantaggio del Vicenza. Ci pensa ancora Chiarello, quarta rete in questo campionato, ma c'è anche il merito di Parodi, che ci aveva già provato tre minuti prima, quasi a farsi perdinare il gol del suo avversario diretto, Diaw. Si sente, per tutte e due le squadre, il peso del risultato

45' Due fischi: si va al riposo senza recupero

44' GOOOOL dell'Alessandria: sale ancora Parodi da sinistra, difesa del Vicenza un po' ferma sullo scambio corto Parodi - Milanese, tocco vincente di Chiarello

41' Occasione per l'Alessandria. Parodi sale scambiando con Lunetta, cross in area, Chiarello controlla, ma angola troppo

36' Ammonito Ba per proteste

28' Subito occasione per pareggiare, ma Lunetta calcia altissimo il tocco di Chiarello

27' Gol del Vicenza: sulla trequarti una palla sforbiciata male da Casarini, che diventa un assist per Diaw, diagonale sul palo più lontano, chd buca Pisseri

17' Brivido sul tentativo di pallonetto di Diaw, che vede Pisseri fuori dai pali, ma è fuori misura

9' Grandi vola e alza il diagonale di Lunetta sulla traversa

8' Tre angoli di fila per l'Alessandria. Sul terzo testa di Mantovani parata

1' Fischio d'inizio dell'Alessandria. Il pubblico di Vicenza senza bandiere

Le formazioni

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Cappelletti (18'st Bruscagin), Pasini, De Maio, Crecco; Zonta (43' st Proia) Bikel (st 18' Cavion); Diaw, Da Cruz, Dalmonte (18'st Giacomelli); Meggiorini (37'st Boli) . A disp.: Pizzignacco, Morello, Padella, Brosco, Rigoni, Mancini, Djibril. All.: Brocchi

Alessandria (3-4-3): Pisseri: Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi (30'st Coccolo), Casarini, Ba, Lunetta (38'st Kolaj); Chiarello (38'st Mustacchio) Corazza (15'st Marconi), Milanese (15'st Gori). A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Benedetti, Beghetto, Palazzi, Palombi, Di Gennaro. All.: Longo

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Scarpa di Reggio Emilia e Fiore di Barletta, quarto ufficiale Delrio di Reggio Emilia. Var Sozza di Seregno, assistente Var Lombardi di Brescia.

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Espulso Ba al 3'st per somma di ammonizione. Ammoniti: Ba per proteste, Bikel, Corazza per gioco falloso. Angoli: 5-2 per l'Alessandria Recupero: pt 0', st