Vicenza - Alessandria, i protagonisti

ALESSANDRIA - Fra i primi a salire sul pullman è Moreno Longo. Gli oltre duecento tifosi davanti all'hotel Diamante se ne accorgono e il coro è tutto per il tecnico, che applaude.

Concentrato sulla gara di oggi, che non è ancora uno spartiacque, ma può diventare la conferma, l'occasione per trovare continuità, anche per 'intervenire' sulla classifica nel modo che più serve ai Grigi.

I tre nuovi (Coccolo, Gori, Cerofolini) ci sono, saranno tutti in panchina, ma per il centrocampista le chance di debutto sono concrete durante la partita. A parte Orlando e Bellodi, tutti a disposizione, anche se per i possibili partenti, soprattutto Beghetto, gli spazi potrebbero essere limitati. In attacco possibile il ritorno, dal 1', della coppia Marconi - Corazza. In difesa ballottaggio tra Prestia e Di Gennaro, con il capitano favorito.

Vicenza aggiunge

Che Gori fosse il primo obiettivo dell'Alessandria era noto, come anche che Cavion potesse essere una alternativa, nel caso non si fosse perfezionata l'operazione. Oggi l'Alessandria se lo ritrova subito da avversario, perché l'ultimo arrivato, la firma è del tardo pomeriggio di ieri, è stato subito convocato, senza neppure un allenamento con i nuovi compagni. Scelta fatta anche per tamponare ad alcune assenze, fra cui Ranocchia, squalificato, e Proia acciaccato, inserito nella lista, ma anche con sirene di mercato che lo riguardano.

Fra i nuovi non sono disponibili Lukaku e Teodorczyk. Diaw, per ammissione di Brocchi, non è al 100 per cento. Out anche Pontisso. A disposizione Rigoni e Dalmonte, negativizzati. "Ogni giocatore deve avere la consapevolezza dell'importanza della partita", così il tecnico

Le probabili formazioni

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Cappelletti, De Maio, Crecco; Zonta, Cavion; Da Cruz, Mancini, Giacomelli; Meggiorini. A disp.: Pizzignacco, Morello, Brosco, Padella, Pasini, Bikel, Dalmonte, Proia, Rigoni, Alessio, Boli, Diaw. All.: Brocchi

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Marconi, Corazza. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Gori, Benedetti, Beghetto, Bruccini, Mustacchio, Paolombi, Di Gennaro, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Scarpa di Reggio Emilia e Fiore di Barletta, quarto ufficiale Delrio di Reggio Emilia. Var Sozza di Seregno, assistente Var Lombardi di Brescia.