Alessandria, Mattiello e Fabbrini nel mirino. Beghetto saluta

ALESSANDRIA - Ultime cinque ore di trattative frenetiche al calciomercato

Oltre a quella con la Juventus per Hamza Rafia, c'è quella per Federico Mattiello che nel settore giovanile bianconero è cresciuto per poi giocare anche in A, a Bologna soprattutto. Classe 1995, terzino sinistro, Mattiello è, ora, all'Atalanta, ma con una sola presenza in Primavera1 a cui era aggregato. Una carriera di prospettiva, condizionata tanti infortuni.

Dall'Ascoli è in arrivo Diego Fabbrini, 31 anni, trequartista, ex Palermo, 12 presenze in tutto, out nelle ultime per una infiammazione.

Andrea Beghetto va al Perugia: ieri ancora convocato per la gara a Vicenza, l'esterno sinistro rientra a Pisa, club dal quale era arrivato in prestito, per essere girato al 'Grigio'.