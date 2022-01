Il santo di oggi, 31 gennaio, è San Giovanni Bosco

Sacerdote e fondatore della Famiglia Salesiana

La vita

Giovanni Bosco nasce presso Castelnuovo d’Asti (oggi Castelnuovo Don Bosco) il 16 agosto 1815 da modesta famiglia, Francesco e Margherita Occhiena (Serva di Dio). Dalla madre fu educato alla fede e a soli nove anni un sogno gli rivelò la sua futura missione volta all’educazione della gioventù.

Per pagarsi gli studi fa il falegname, il sarto, il fabbro. Nel 1835 entra in seminario e nel 1841 è ordinato sacerdote. Si stabilisce a Valdocco nel torinese dove apre un oratorio, poi un convitto per studenti e dei laboratori dove si insegnavano i mestieri. Queste sue attività a favore dei giovani con il tempo si ampliano fino a diventare nel 1954 la Società Salesiana.

Nel 1872, con Santa Maria Domenica Mazzarello fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il suo spirito missionario fa si che i suoi figli vadano per il mondo a evangelizzare. Molto stimato e protetto da Pio IX e da Leone XIII.

La morte

Si spegne serenamente il 31 gennaio 1888 a 73 anni. Le opere dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice sono diffuse in tutto il mondo. Pio XI lo beatifica nel 1929 e lo canonizza nel 1934. Le sue spoglie mortali sono venerate nella Basilica di Maria Ausiliatrice. E’ uno dei santi più invocati e più popolari della Chiesa cattolica.

