La Provincia 'boccia' il Comune sul sito logistico del Gruppo Pam

ALESSANDRIA - Non c'è pace per il nuovo sito logistico che il Gruppo Pam Panorama ha idea di creare nell'area - oggi verde - tra l'attuale centro commerciale e la centrale del teleriscaldamento, al quartiere Pista di Alessandria.

"Lo scriteriato progetto di questa giunta di assecondare il gruppo Pam autorizzando la variante che prevedeva un capannone da quasi 10 ettari davanti alle case del Villaggio Europa è stato irrevocabilmente bocciato dalla Provincia - spiega il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Michelangelo Serra - E Palazzo Ghilini conferma le motivazioni da noi dette in Commissione e Consiglio: la variante doveva essere strutturale e non parziale, si conferma che è indispensabile una Valutazione Ambientale Strategica (Vas), la quota di calpestio calcolata è incompatibile con il Pai e manca una verifica di compatibilità acustica (camion in manovra h24 davanti alle case): quindi, la Variante parziale è incompatibile con il Piano territoriale provinciale".

Secondo il M5S, "tutto ciò conferma perfettamente i motivi della nostra opposizione. La Giunta con una fretta ingiustificabile ha forzato una variante impossibile pur di assecondare a tutti i costi un privato, dimostrando che non è neanche in grado di portare avanti un procedimento nel modo corretto. Ringraziamo tutti i concittadini che hanno firmato la nostra petizione e ci hanno supportato in questa battaglia. I cittadini di Villaggio Europa e Pista e tutti coloro che utilizzano la tangenziale possono festeggiare la bocciatura, nella speranza che la Giunta ormai in scadenza smetta di insistere nel perseguire questo folle progetto".