Lezioni più sicure con i sanificatori nelle classi del Borsellino

VALENZA - Si ultimeranno in questi giorni le installazioni di 70 sanificatori d’aria acquistati dal comprensivo Paolo e Rita Borsellino dalla Ariasanix. Si tratta di un investimento da 40mila euro più iva che garantirà, grazie alla tecnologia Uv-C e alla fotocatalisi, di avere aule più sicure fino al 99.97% contro il Covid-19. Le nuove strumentazioni, non particolarmente ingombranti (assomigliano a piccoli condizionatori) sono finanziate in parte con fondi del ministero oltre che dai genitori degli studenti e dai Comuni del comprensivo; permetteranno di dover aprire meno spesso le finestre, essendo in funzione in maniera continuativa. La loro efficacia proseguirà anche a pandemia finita, si pensi al contrasto delle allergie. Gli apparecchi richiederanno ogni tre anni la sostituzione della lampada al loro interno. Il costo è sui 90 euro l’una.

Nel video l'annuncio del preside Maurizio Carandini.