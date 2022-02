Casale: i Vigili del Fuoco per una persona intrappolata nell'ascensore

CASALE - Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Casale questa mattina. Alle 10 in via Solferino per soccorrere una persona rimasta intrappolata nell'ascensore di un condominio per un probabile malfunzionamento elettrico, poco dopo, prima delle 12, in via Valeriani per aprire il cortile di un'abitazione e permettere ai sanitari dell'Avis di Valenza di soccorrere una signora caduta nell'orto.