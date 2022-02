Il 2 febbraio è la Giornata mondiale delle zone umide

Ricorre oggi, la Giornata mondiale delle zone umide.

Celebrata ogni anno il 2 febbraio, mira a sensibilizzare il mondo sul ruolo vitale delle zone umide per le persone e il pianeta. Questo giorno segna anche la data dell'adozione della Convenzione sulle zone umide del 2 febbraio 1971, nella città iraniana di Ramsar.

Nel 2014 il WWF ha avviato azioni di ripristino in più di 6.600 ettari di zone umide nel cuore dell’Europa dell’Est come Bulgaria, Ungheria, Romania, Serbia e Ucraina centrale. Per migliorare la protezione delle zone umide di pregio, il WWF ha sostenuto lo sviluppo di piani di gestione integrata per i fiumi Morava-Thaya (che bagnano Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca), per il fiume Tisza (Ungheria) e per il basso Danubio (Romania e Bulgaria) . In Italia il WWF tutela le aree umide, che rappresentano buona parte delle oltre 100 Oasi dell’Associazione.

Un appello ad agire per le zone umide è il fulcro della campagna di quest'anno. È un appello a investire capitale finanziario, umano e politico per salvare le zone umide del mondo dalla scomparsa e ripristinare quelle che abbiamo degradato. Il 2 febbraio 2022 è il primo anno in cui la Giornata mondiale delle zone umide sarà celebrata come Giornata internazionale delle Nazioni Unite, dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea generale il 30 agosto 2021 in una risoluzione co-sponsorizzata da 75 Stati membri.

