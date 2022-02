In arrivo più benefit per gli infermieri

TORINO - Stamani, i rappresentanti del Nursind, il sindacato degli infermieri, hanno incontrato il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, a seguito dello sciopero e della manifestazione di venerdì scorso.

Tema del vertice, un riconoscimento economico per gli infermieri piemontesi, un premio, un segnale di vicinanza per i sacrifici e il grande lavoro svolto sino ad oggi.



"La nostra richiesta - spiega Francesco Coppolella del NurSind Piemonte - non è cambiata: 10 milioni di euro da destinare al personale delle professioni infermieristiche. Il presidente e l'assessore, che ringraziamo, si sono impegnati a cercare le risorse economiche pur nella ristrettezza del bilancio regionale. Abbiamo condiviso l opportunità di destinare tali risorse sotto forma di welfare, servizi e benefit usufribili dalla persona e che andremo a definire con maggior dettaglio e precisione nei prossimi incontri. Seppur le regioni non possano intervenire sul salario degli infermieri, tra i più bassi di Europa in quanto competenza nazionale, apprezziamo il gesto e la volontà della Regione di manifestare vicinanza ad una categoria spremuta ed ignorata dalle istituzioni, presso le quali a tutti i livelli ci stiamo battendo, in primis con il governo e con i ministeri competenti".