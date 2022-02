Si piange in Monferrato, è morto Andino Bizzarro

CASALE - A pochi giorni dalla commemorazione del fratello partigiano Arduino, Medaglia d'Oro al valor militare, il Casalese piange la morte di Andino Bizzarro, classe 1936.

Andino, sempre molto attivo in tutti gli appuntamenti legati alla Liberazione e alla celebrazione della resistenza sul territorio, non aveva partecipato alla recente commemorazione della Banda Tom perchè già in cattive condizioni di salute.

Andino Bizzarro, già presidente del Comitato Unitario Antifascista, era anche stato segretario della sezione casalese dell’Associazione Famigliari dei Caduti per la Libertà e vicepresidente Anpi. Aveva militato anche nella Cgil, e negli anni 70 consigliere comunale tra le fila del Pc.

Il ricordo del Pd di Casale

La scomparsa di Andino Bizzarro addolora profondamente le tante persone che fanno dell'impegno politico e della generosità uno stile di vita. Andino ha ricoperto incarichi importanti: è stato vicesegretario di sezione del PCI dal 1970 al 1979, ed è stato consigliere comunale anziano di Casale Monferrato nel Gruppo consiliare comunista.

L'antifascismo ha segnato la sua vita, sia per la vicenda biografica - il fratello Arduino, Medaglia d'oro al valor militare, fu partigiano vittima del nazifascismo a Serralunga di Crea - sia per il ruolo ricoperto dal 1980 al 1986 di

presidente del Comitato Unitario Antifascista per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane della Città di Casale Monferrato.

Andino portava con orgoglio la Medaglia al valore del fratello, e scaldava i cuori con i suoi racconti di vita e di lotta, invitandoci a non abbassare lo sguardo di fronte a chicchesia mettesse in discussione quei valori e quei principi. Invitandoci a non perdere le motivazioni e l'entusiasmo.

Se ne è andato quindi un grande amico, un grande combattente, una persona che tanto ha dato e che tanto lascia dietro di sé.

In questo giorno triste, il Partito Democratico si raccoglie intorno a Fernanda e alla sua famiglia.