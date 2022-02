Domenica il primo matrimonio fra due giovani sposi indiani nel metaverso

La notizia è rimbalzata da un canale digitale all’altro (e dove se no?): domenica si festeggerà il primo matrimonio indiano nel metaverso. Gli avatar degli sposi, Dinesh Sivakumar Padmavathi e Ramaswamy Janaganandhini, insieme a quelli degli invitati, festeggeranno le nozze in una realtà completamente digitale a tema Harry Potter, in una ricostruzione del castello di Hogwarts per la precisione. Se vi sembra troppo, sappiate che non è tutto, manca un dettaglio narrativo fondamentale: sarà presente anche il padre già deceduto della sposa.

Eppure, mentre la tecnologia corre sempre più veloce, occorre fare un passo indietro, capire – e interpretare – cosa si cela davvero dietro un evento apparentemente tanto originale e d'avanguardia, che non è certo il primo e non sarà d’ora in poi l’ultimo.

Tutto così meta-fisico…

Ma cos’è davvero il metaverso? È una realtà virtuale in costruzione, sono oggi moltissimi i brand che hanno investito nell’acquisto di terreni per l’attuazione di questa rivoluzione digitale, che già con ‘Second Life’, nei primi anni Duemila, aveva gettato le basi per un un aldilà fatto di avatar ed esperienze in prima persona inedite e completamente immersive.

«Second Life era un’anticipazione del metaverso. Ma il progetto ideato in quell’ambiente virtuale non funzionò, per una ragione semplice: l’offerta di dispositivi non adeguati, forme di programmazione non soddisfacenti in termini di interfaccia utente, mancavano gli strumenti, era come in anticipo sui tempi– spiega Andrea Boscaro, esperto del settore nonché formatore legato ai temi dell’e-business, dei social media e dell’editoria digitale– Oggi abbiamo a disposizione strumenti tecnologici estremamente avanzati e più adeguati, quindi l’esperienza immersiva proposta da queste piattaforme virtuali attecchirà, e con maggior successo. L’offerta trainerà la domanda questa volta» conclude l’esperto.

Facebook (Meta), Apple, i grandi marchi della moda e del lusso hanno già visto nel metaverso opportunità di crescita e di investimento, che ben si allineano all’ascesa e all’uso delle criptovalute.

Il regno delle possibilità

Secondo la psicologa Elisa Domanico il metaverso – che è in costruzione e in divenire – è una dimensione nuova che apre a infinite possibilità: «A differenza della realtà fisica, che è limitata per definizione, gli avatar che ci rappresenteranno all’interno di questo universo online, avranno possibilità molteplici e potenzialmente infinite – spiega la psicologa – La rivoluzione tecnologica non si ferma, è in continua trasformazione e il metaverso rispecchia questi tempi, è in linea con questo particolare presente, con tutti le criticità annesse».

La pandemia, la crisi sanitaria, hanno dimostrato come la rete, il web, rivestano ormai un’importanza strategica e fondamentale nel nostro quotidiano: sono una porzione di realtà che travalica lo spazio e il tempo, non senza un impatto emotivo, certo.

Come avverrà domenica ai due sposi indiani.

Con un visore saremo in grado di vivere, acquistare, festeggiare e incontrare persone direttamente dal divano di casa. È così che mondo dei vivi e mondo dei morti, un giorno, si incontreranno?