In stazione ad Alessandria con le bombolette spray: writer sanzionato

ALESSANDRIA - Gli operatori della Sezione Polfer, presso la stazione ferroviaria di Alessandria, hanno sanzionato un 39enne italiano per essersi introdotto, in orario notturno, in un’area ferroviaria ad uso esclusivo del personale addetto. L’uomo è stato trovato in possesso di 32 bombolette spray, 2 macchine fotografiche, una maschera da carrozziere e un cavalletto per macchina fotografica.

Sono in corso indagini per accertare la presenza di eventuali “graffiti” realizzati dal giovane sui convogli in sosta; è probabile però che l’intervento dei poliziotti abbia evitato imbrattamenti nell’area ferroviaria.