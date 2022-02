Alessandria, due gol per stendere il Pordenone

PORDENONE - Prima vittoria del 2022 per la Primavera2 dell'Alessandria: in 25 minuti gli uomini di Abbate mettono al sicuro il risultato al 'Bottecchia' di Pordenone e i tre punti valgono l'aggancio ai 'ramarri' in classifica.

Grigi in vantaggio già al 9' con il capitano, Filipi, al 25' ci pensa Mazzucco a ipotecare un successo, conquistato anche grazie alla gestione del doppio vantaggio nella seconda metà della prima frazione e per tutta la ripresa. Una buona solidità e, soprattutto, una reazione decisa dopo il ko interno, sette giorni fa, con la capolista Parma. Ora serve continuità per scalare la classifica, già dal prossimo impegno, il 12 contro al Cremonese, quarta forza del torneo, a Centogrigio.

Sugli altri campi: Venezia - Virtus Entella 3-0, Brescia - Monza 2-0, Vicenza - Como 1-1, Reggiana - Cremonese 0-2, Udinese - Cittadella 0-2

ALESSANDRIA: Cordaro, Nobile, Fabbrucci, Pellitteri (15'stPicardo), Antolino, Cocino, Ventre (15'st Insolito), Ghiardelli, Mazzucco 845'st Perazzone), Pellegrini, Filipi (40'st Morando). All.: Abbate