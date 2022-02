Alessandria - Pisa: i protagonisti

ALESSANDRIA - Gori candidato a giocare dall'inizio. Perché Ba è squalificato, e perché è un'altra gara da lottatori, senza mollare un centimetro, e il mediano ex Frosinone ha queste caratteristiche. Per Alessandria - Pisa Moreno Longo ha, anche, l'opzione Milanese, che in quel ruolo ha giocato per quasi due mesi: è una soluzione se Fabbrini può garantire un'ora come trequartista.

In difesa ballottaggi aperti, con Parodi punto fermo. In fascia, a destra, ancora Pierozzi favorito, ma Mustacchio può aiutare a rompere gli equilibri.

In attacco "Michele sta bene" l'unica affermazione del tecnico, che, per scelta, non dà mai indicazioni sulla formazione. Ma dei gol di Marconi ha bisogno l'Alessandria e, naturalmente, il diretto interessato.

Luca D'Angelo, uno dei molti ex come il suo vice Riccardo Taddei, pesca nel mazzo dei sette attaccanti: Torregrossa, che ha lavorato di più con il gruppo, può partire dall'inizio, con Sibilli, che poteva andare a Cagliari, ma la società toscana ha detto no, rinunciando a una somma importante. Come ha fatto per Lucca, che ha chance, pure lui, di giocare titolare. Alle spalle uno tra Mastinu, Cohen e Gucher, in difesa la buona prova di Hermannsson prima della sosta lo farebbe preferire a Birindelli a destra.

Le formazioni

Alessandria (3-3-4): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi, Casarini, Gori, Lunetta; Chiarello, Marconi, Milanese. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Mattiello, Benedetti, Fabbrini, Mustacchio, Corazza, Palazzi, Palombi, Kolaj. All.: Longo

Pisa (4-3-1-2): nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Mastinu; Torregrossa, Sibilli. A disp.: Livieri, Dekic, Berra, Birindelli, Benali, Siega, Gucher, Di Quinzio, De Vitis, Lucca, Cohen, Masucci, Puscas, Marsura. All.: D'Angelo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Bercigli di Firenze e Miele di Torino, quarto ufficiale Monaldi di Macerata. Var Pairetto di Nichelino, assistente Var Affatato del Verbano Cusio Ossola