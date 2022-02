Report 2022 Mal’aria di Legambiente: faremo finta di nulla?

ALESSANDRIA - La città di Alessandria nel 2021 ha registrato una media annuale di Pm10 pari a 33 µg/mc rispetto al limite Oms di 15 µg/mc. Stiamo parlando di una media superiore al doppio della soglia di sicurezza. Anche relativamente a Pm2.5 e No2 (che caratterizzano insieme al Pm10 la qualità dell’aria) non c’è da stare allegri, anzi: per rientrare nei limiti occorre un taglio rispettivamente di -75% per il primo e -60% del secondo.

Insieme ad Alessandria, che risulta la città d’Italia con la concentrazione media più alta di Pm10, altre città italiane si trovano al di sopra delle 30 µg/mc: Milano, Brescia, Lodi, Mantova, Modena, Torino. Denominatore comune? Tutte si trovano nella Pianura Padana.

Soprattutto i bambini risentono dell’elevato tasso di inquinamento dell’aria, con 6 casi su 10 proprio nel territorio della pianura Padana che sono stati attribuiti a questa causa.

La Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha inserito l’inquinamento dell’aria (outdoor air pollution) nel Gruppo I, quello delle sostanze cancerogene per l’uomo, e la concentrazione di particolato è uno degli indicatori principali della qualità dell’aria. Più bassi sono i valori, meno l’aria risulta inquinata.

Le attività umane sono il responsabile principale dell’origine del particolato. Attraverso quali modi? Principalmente con le combustioni, con l’utilizzo dei combustibili fossili per produrre energia, per alimentare le auto e il riscaldamento.

Stop alle auto? Inutili

Non basteranno i blocchi del traffico per migliorare in maniera adeguata la situazione. Non solo di Alessandria, ma di tutta l’area della pianura Padana, che risulta tra le aree più inquinate a livello europeo.

All’interno del rapporto Mal’aria, Legambiente fornisce alcune importanti proposte, che non ci possiamo più permettere di rimandare. Non possiamo più fare finta di nulla.

Ad esempio, lo spazio pubblico urbano andrebbe ridisegnato e reso a “misura d’uomo”, con quartieri car free, “città dei 15 minuti” (in cui tutto ciò che serve sta a pochi minuti a piedi da dove si abita). Inoltre, sarà fondamentale potenziare il trasporto pubblico elettrico e la sharing mobility e, nel campo del riscaldamento domestico, incentivare una drastica riconversione delle abitazioni ad emissioni zero, favorendo la dismissione immediata delle caldaie a gasolio o carbone e il progressivo abbandono di quelle a metano nei prossimi anni, a vantaggio di sistemi più efficienti alimentati da fonti rinnovabili (es. pompe di calore elettriche).

Come cittadini, è importante acquisire consapevolezza in merito alla necessità di chiedere a gran voce il cambiamento necessario, per non mettere più a repentaglio la salute dei più fragili e che non possono fare nulla per difendersi da soli.

Legambiente ha lanciato la petizione on line “Ci siamo rotti i polmoni. No allo smog!” con la quale chiede al Governo risposte urgenti nella lotta allo smog, a partire dagli interventi sulla mobilità e l’uso dello spazio pubblico e della strada. Firmala anche tu su questa pagina.