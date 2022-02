Casale cala il poker, Vado al tappeto

VADO - Il ritorno alla vittoria, che mancava dal 22 dicembre, nel turno infrasettimanale con il Bra.

Il Casale lo fa con un poker, in casa del Vado, al terzo stop consecutivo, travolto con un 4-1 che ha doppia firma di Gatto e il ritorno di Forte, dopo un po' di digiuno.

Padroni di casa affamati di punti, sbloccano il punteggio già al 6', con Capra. Potrebbe essere una doccia fredda, ma i nerostellati non si fanno condizionae, ripartono con decisione e lucidità e al 21' ci pensa Gatto a rimettere in equilibrio il punteggio. Un risultato che non basta alla squadra di Modica, che aggrediscono i liguri e al 39' D'Ancora ribalta le gerarchie, seconda rete in due gare per il centrocampista arrivato al mercato di dicembre.

I liguri provano a recuperare e c'è battaglia nel secondo tempo, ben gestita dagli ospiti che, nel finale, dilagano: ancora Gatto al 41' e, in pieno recupero, al 48' Forte completa la quarerna, che vale anche il sorpasso in classifica per agganciare quota 30, con quatto gare da recuperare per gli uomini di Modica.

VADO - CASALE 1-4



Marcatori: pt 6' Capra, 21' Gatto, 39' D'Ancora; st 41' Gatto, 48' Forte

Casale: Paloschi; Casella, Darini, Silvestri, Brunetti; D'Ancora, Martin, Rossini; Forte, Gatto, Giacchino. All.: Modica