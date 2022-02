Open Day: 190 donne in gravidanza vaccinate, 60 ad Alessandria

TORINO - Sono state oltre 190 le donne in gravidanza o in fase di allattamento di tutto il Piemonte che hanno aderito al primo Open day di vaccinazione loro dedicato.

Tra queste, 46 a Torino (23 all’ospedale Sant’Anna, 12 all’ospedale Mauriziano, 11 all’ospedale San Giovanni Bosco), 11 all’ospedale di Rivoli, 9 all’ospedale di Pinerolo, 17 nei centri dell’Asl TO4, 3 al consultorio familiare di Chieri, 4 all’ospedale di Cuneo, 4 nei centri dell’Asl Cn1, 6 all’ospedale di Verduno, 10 all’ospedale di Novara, 12 all’ospedale di Borgomanero, 3 all’ospedale di Asti, 1 all’ospedale di Ponderano (Biella), 5 negli ospedale dell’Asl Vercelli, 4 al Teatro Maggiore di Verbania. A queste si aggiungono le 60 vaccinazioni effettuate ieri all’ospedale di Alessandria.

Asl Al, quasi 1 milione

di vaccinazioni in provincia Dall’1 al 31 gennaio in provincia di Alessandria sono stati oltre 30mila i soggetti positivi

La Regione aveva chiesto alle Aziende sanitarie di organizzare questa giornata sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Istituto superiore di Sanità, che raccomandano la vaccinazione per la donna in gravidanza e per il nascituro. In ogni centro erano presenti esperti e ginecologi che hanno fornito tutte le informazioni per rassicurare chi aspetta un bambino o è in fase di allattamento e desiderava ricevere il vaccino.

L’Open day sarà replicato domenica 6 marzo.