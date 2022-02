Brescia ha giocatrici positive, salta il recupero con Autosped

CASTELNUOVO SCRIVIA - Niente scontro da podio, decisivo per la final eight di Coppa Italia di A2 femminile: il recupero tra Autosped e Brixia Rmb, in programma questa sera, alle 20.30, al PalaOltrepò di Voghera, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il settore agonistico della Federazione ha appena comunicato di aver accettato la richiesta trasmessa dalla Lega Pallacanestro Femminile e avanzata dalla società bresciana, che ha alcune giocatrici positive al Covid.

A giorni sarà comunicata la nuova collocazione in calendario, comunque in tempi brevi, perché c'è da definire la griglia di Coppa, legata anche ai risultati delle due partite ancora in sospeso di Udine, con Bolzano e Alpo Verona.

Le ragazze di Francesca Zara torneranno in campo sabato, alle 16, eccezionalmente a Casale, al PalaEnergica PalaFerraris: la partita contro Carugate apre una giornata di basket che proseguirà, alle 20.30, con il confronto di A tra Bertram Tortona e Trento. Iniziativa che consolida il legame tra le due società e il loro impegno per la promozione del basket sul territorio.

E' possibile acquistare un unico biglietto per le due gare e gli abbonati delle due formazioni avranno diritto ad assistere ad entrambe le sfide.