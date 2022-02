"Fratelli d'Italia ha rotto in Regione: cosa succederà?"

TORINO - “L’intervento del capogruppo in Consiglio regionale del Piemonte di Fratelli d’Italia, in occasione del rinnovo dell’Ufficio di Presidenza, certifica la rottura della maggioranza che sostiene il presidente Cirio. Uno dei tre partiti che costituisce l’alleanza di centrodestra ha dichiarato che Lega e Forza Italia hanno dimostrato un comportamento scorretto e gravissimo nei loro confronti, escludendoli dai vertici proprio dell’Ufficio di Presidenza. Fratelli d’Italia sostiene che la Lega e Forza Italia hanno segnato l’alleanza con uno sfregio politico e istituzionale che avrà conseguenze sul proseguo della Legislatura”: parole del consigliere regionale Pd, Domenico Ravetti.

“Mi pare del tutto evidente – continua l’esponente dem - che dichiarazioni del genere avranno ripercussioni notevoli sulle alleanze territoriali. Alessandria e Acqui Terme andranno al voto in primavera con questa disastrosa rottura politica regionale che è, peraltro, in linea con il conflitto palese sul piano nazionale”.

“La destra – conclude Ravetti - non è stata in grado di gestire il rapporto interno durante e dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, non è in grado di gestire l’alleanza in Piemonte: c’è da domandarsi come potrà presentarsi unita alle elezioni amministrative”.