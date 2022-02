Paragone ospite di Abbate e Amatelli tra i 'No Green Pass' del web

CASALE - 'Le ali della libertà' è il nome del gruppo Facebook casalese e soprattutto dell'omonima trasmissione sui social - in onda da due settimane - condotta dal consigliere comunale di Italexit Alessandro Abbate, dall'avvocato e presidente di Amc Fabrizio Amatelli (in quota Lega) e dalla speaker radiofonica Patrizia D'Alessandro.

Lo spirito della community su Facebook, di circa 230 membri, è di dare voce alle opinioni di contrarietà al Green Pass e, più in generale, di scetticismo nei confronti della campagna vaccinale e della gestione italiana della pandemia da Covid-19.

Abbate non ha mai nascosto la sua contrarietà al Green Pass, facendosi anche promotore di alcune manifestazioni pubbliche in centro città nei mesi scorsi. Molto frequenti e controverse in questi mesi, sul tema della contrarietà alla vaccinazione, le prese di posizione di Amatelli sui social.

Nella puntata di ieri- la seconda dalla creazione del format - oltre ai tre consueti protagonisti è intervenuto il numero uno di Italexit a livello nazionale Gianluigi Paragone. Il senatore ex Movimento 5 Stelle ha risposto alle domande di Abbate e Amatelli manifestando preoccupazione per l'immediato futuro politico italiano conseguentemente alle restrizioni in vigore e bacchettato la Lega: «Mi auguro che qualcuno costruisca un dissenso parlamentare, che impedisca la conversione in legge in modo che si perdano con efficacia retroattiva gli effetti di tutto questo delirio».