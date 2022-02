Uno - due di Cassata, Casale ko a Imperia

IMPERIA - Il recupero breve (solo 56' effettivi) lancia l'Imperia e frena, di nuovo, la corsa del Casale. E' Cassata, con due reti in 20 minuti, nella ripresa, a castigare la squadra di Modica, poco pericolosa a parte un paio di spunti di Gatto, un colpo di testa di Forte e una conclusione di Continella.

Si riparte dallo 0-0 e dal 34' (minuto a cui era stata interrota la prima sfida, per impraticabilità del 'Ciccione'). Imperia subito pericoloso, Coppola serve Cappelluzzo in area, che, però, non riesce a girare, di testa, verso la porta. E' l'unica fiammata nello scampolo di primo tempo da giocare, che le due squadre sfruttano per studiarsi.

La gara s'infiamma dopo 4' della ripresa: lancio di Petti, che pesca Cassata, pallonetto che scavalca Paloschi per il vantaggio dell'Imperia. I nerostellati faticano a reagire, ci prova Forte, al 23', ma il suo colpo di testa, sul cross di D'Ancora, è alto sulla traversa.

Segna, invece, ancora la squadra di Soda (26'): sempre Cassata, questa volta pescato da Canovi sul filo del fuorigioco, pronto a infilare ancora il numero 1 ospite. Modica inserisce Giacchino e Rossini, Gatto ha la possibilità, al 32', di riaprire la partita, ma non riesce a girare verso la porta difesa da Caruso che, tre minuti dopo, blocca una conclusione, non irresistibile, dell'attaccante monferrino. Al 36' Imperia vicina al 3-0 con Coppola, che calcia al volo dal limite e centra il palo.

Nei quinto dei sette minuti di recupero ci prova Continella, conclusione che esce di un nulla.

IMPERIA - CASALE 2-0



Marcatori: st 4' e 26' Cassata



Imperia: Caruso; Fazio, Petti, Deiana, Mara, Montanari (51'st Castaldo), Canovi (51'st Carletti), Giglio, Cappelluzzo, Coppola, Cassata. All.: Soda

Casale: Paloschi; D'Ancora, Silvestri, Casella, Mullici; Continella, Martin, Onishchenko (27'st Giacchino); Amayah (27'st Rossini), Gatto, Forte. All.: Modica

Arbitro: Zambetti