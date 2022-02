Alessandria, stagione finita per Bellodi

ALESSANDRIA - Stagione finita per Gabriele Bellodi.

Da nove mesi il difensore è alle prese con infortuni muscolari, recuperi e poi ricadute. C'era ottimismo a dicembre, quando sembrava imminente il reintegro in gruppo e, invece, è stato necessario un intervento chirurgico per risolvere, come spiegato nella nota della società, "una lesione inveterata del tendine retto fenorale destro".

Perfettamente riuscita l'operazione effettuata ieri dal dottor Giacomo Zanon, in accordo con gli staff medici di Alessandria e Milan, perché il centrale è di proprietà del club rossonero, al secondo anno di prestito in grigio.

Questa mattina il giocatore era al campo, in stampelle, per seguire l'allenamento e far sentire la vicinanza ai compagni. Per lui sono iniziate le terapie di riabilitazione: recupero previsto in 5 mesi.

Campionato finito e, in realtà, mai iniziato. Il primo problema si era manifestato alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale playoff con la Feralpisalò. Bellodi è stato aggregato alla rosa all'inizio del ritiro e ha disputato uno spezzone dell'amichevole con Sts Torino, a Cantalupa, ma si è di nuovo fermato e, da quel momento, è sempre rimasto a parte, con lavori differenziati.