Autosped concede troppo, Carugate ringrazia

CASALE - Non è un sabato speciale per Autosped, che cede a Carugate, 70-74. Una gara condizionata dal brutto secondo quarto della formazione di casa e non basta il recupero nella ripresa.

A condizionare è la percentuale ancora bassa da 3, mentre le ragazze lombarde hanno tirato con grande facilità. con Tulonen mvp (24 punti) e non basta il 17-17 di Rulli Per le ospiti 67 dei 74 punti segnati da 4 giocatrici.

Fatale il secondo quarto

Tocca a Castelnuovo inaugurare l'evento di basket, in un PalaEnergia Palaferraris colorato di rosa, per l'impegno di Autosped e Bertram Derthona, insieme ad Azalai, per 'Just a woman I am' per sostenere la ricerca universitaria sul cancro.

Rulli firma il canestro che sblocca il punteggio, le giraffe scattano sul 10-3 a metà primo quarto, anche con Bonasia e Gatti, ma sbagliano un paio di attacchi e le ospiti ne approfittano per accorciare: sul 10-8 coach Zara chiede timeout, la risposta immediata è di Colli, canestro e due liberi (14-8), ma le ospiti sono bene dentro il match. Con una bomba la capitana manda al riposo sul 19-15

Ma il secondo quarto è un incubo per le giraffe, che dopo il 6-2 iniziale hanno un incredibile blackout, in balia di Tulonen, che segna in tutti i modi ed è immarcabile, infilandosi con una disarmante facilità in una difesa senza intensità, bersagliata anche da Baiardo. Gerarchie completamente ribaltate, dopo 20' è 32-43, con un parziale di 13-28. Serve un'altra Autosped dopo l'intervallo.

Reazione, ma non basta

La reazione c'è ed è da squadra che concede quasi nulla dietro e sfrutta le transizioni: 8-2 dopo 4', Autosped deve ancora inseguire, ma il confronto è riaperto e, finalmente, si sblocca anche De Pasquale.

Baiardo, da 3, dà fiato alle ospiti, Bonasia avvicina di nuovo le castelnovesi, ma la rimonta non si completa, nonostante il 15-9 per le padrone di casa, 47-54 a 10' dalla sirena.

Rulli e D'Angelo riportano Autosped a -3. Due bombe ed è -1, 59-60. Ormai è lotta punto a punto, in cui ogni pallone è pesantissimo. Ma Castelnuovo sbaglia davvero troppo, c'è anche un tecnico che permette a Carugate di allungare. Un tiro da 3 di De Pasquale tiene in vita le speranze di Autosped.

AUTOSPED - CARUGATE 70-74

(19-15, 32-43, 47-54)

Autosped: Bonasia 13, Colli 13, Gatti 5, Rulli 17, De Pasquale 9, D'Angelo 10, Castagna ne, Bernetti, Bonvecchio 3, Francia. All.: Zara

Carugate: Baiardo 18, Meroni 14, Diotti 11, Canova 4, Tulonen 24, Usuelli, Lavezzi, Grassia 3, Faroni ne, Nespoli. All.: Cesari