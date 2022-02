Margaglio, record di spinta

PECHINO - Quattro posizioni guadagnate, terzo tempo nella terza manche e, soprattutto, il record di spinta della pista, 4''98: Valentina Margaglio chiude al 12° posto la sua prima Olimpiade.

Progressi nella terza e quarta 'run', su un circuito molto tecnico, che non ha permesso errori. La monferrina delle Fiamme Azzurre, due podio nella Coppa del Mondo di skeleton, si piazza a 2'76'' dalla vincitrice, la tedesca Hannah Neise.

" Avevo la testa solo alle Olimpiadi - le prime impressioni di Margaglio - e ho sentito la pressione dell’evento. Le prossime Olimpiadi, Milano - Cortina, saranno importantissime: queste, per me, erano le prime e non sono stata al meglio fisicamente prima delle due manche iniziali".

La testa è già al futuro. "Nei prossimi quattro anni dovrò imparare a vincere, essere costante e liberare la testa. Avremo la possibilità, sulla pista in casa, di provare nuovi materiali: siamo fiduciosi la squadra è cresciuta tantissimo, anche i ragazzi sono andati bene e potremo fare davvero molto e bene".