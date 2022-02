Nuova Boccia comanda da sola. La Familiare si ferma

ALESSANDRIA - Un rullo compressore, la Nuova Boccia. Tre vittorie in altrettante gare, di cui due in trasferta, e primato in solitaria nel girone Ovest 3 della serie B, sfruttando il turno di sosta dell'altra squadra a punteggio pieno, Enviese.

Sul campo del Litorale 14-8 per gli uomini diretti da Bruno Grosso. Che iniziano con la coppia Torta - Levratto, 11-9, vanno sotto con la terna Lucco Castello, Della Piazza Fallabeni (2-8) e con Fossati nell'individuale (8-11), ma pareggiano subito con la seconda coppia, Andrea e Stefano Mellerio (8-4) e poi allungano, con Matteo Vercelli nel progressivo, 36-29 per il promettente Under 18, e con la doppietta nel tiro di precisione, Andrea Mellerio (16-14) e Franco Fossati (10-7). I padroni di casa accorciano nel secondo individuale, sconfitto Torta (8-11), e con la terza coppia, che la spunta in volata (8-7) su Campantico - Levratto. Ma la zampata decisiva è di Lucco Castello - Fossati ( (11-8) e delle terna Della Piazza, Andrea e Stefano Mellerio (11-6).

Nuova Boccia sale a quota 6, davanti a Enviese con 4, Rivana con 2, Savonese e Litorale con 0.

Aosta corsara

Il tris non riesce a La Familiare Glassdrive nel girone Ovest 1, ancora al primo posto, ma raggiunta da Ponte Masino e Aostana, che passa ad Alessandria, 7-16.

I padroni di casa iniziano bene, 8-5 per Ressia - Borsari, ma sono battuti nella prima prova a terne, con Traverso, Baghino, Maccabelli (2-11), e nell'individuale, con Gatti (3-10). La seconda coppia Ferraris - Pasquin pareggia, 10-10, , il tiro progressivo è degli ospiti, Giordana colpisce solo 19 bocce contro le 23 dell'avversario. Ferraris avvicina di nuovi i suoi con il primo tiro di precisione (8-1), ma Traverso non lo imita (5-13), e Borsari cede al fotofinish il secondo individuale (10-11). A La Familiare solo l'affermazione della quarta coppia, Gatti - Ressia (11-6), stop per Ferraris - Baghino (2-11) e per Traverso - Pasquin - Pozzato (6-11).

Sugli altri campi Forti e Sani - Borgonese 8-14, Ponte Masino - La Vadese 19-3. La Familiare Glassdrive, Aostana e Ponte Masino comandano con 4 punti, seguono Forti e Sani con 3, Borgonese con 2, la Vadese con 1.