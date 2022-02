Vignole, auto piomba nel cortile: petizione contro l'alta velocità

VIGNOLE BORBERA — Una petizione contro la velocità delle auto lungo la provinciale 140 della val Borbera, in particolare nei pressi dell’abitato di Vignole. L’ha lanciata su internet Fabrizio Bagnasco, che da tre anni abita in una palazzina all’ingresso del paese, a un centinaio di metri dal semaforo di via Roma.

Nel primo pomeriggio di giovedì, nel tentativo di evitare una collisione a seguito di un sorpasso azzardato, un’auto ha sfondato la recinzione esterna dell’edificio e quella del cortile ed è finita nel giardino di Bagnasco. «Per fortuna mio nipote non era lì a giocare come fa di solito e non si è fatto male nessuno, nemmeno tra gli occupanti della vettura, ma la situazione è diventata insostenibile».

Tramite la piattaforma Change.org, Fabrizio Bagnasco ha avviato una petizione per chiedere all’amministrazione comunale di Vignole Borbera e alla Provincia di Alessandria di attivarsi per ridurre i pericoli lungo la strada 140: «Eccessi di velocità e sorpassi azzardati vanno avanti già da diverso tempo – dice Bagnasco – Automobili e camion sfrecciano in entrambe le direzioni, per non dire delle moto. La segnaletica orizzontale è inesistente. Stavolta è andata bene, ma domani? Gravi incidenti sono già avvenuti in passato, facciamo che non succeda ancora».

Nel 2013 un 81 era morto dopo essere stato investito mentre andava a buttare la spazzatura; nel 2016 una 93enne era stata investita e uccisa. Da molti anni ormai lungo la provinciale 140 sono presenti dissuasori contro l’alta velocità, ma il loro effetto secondo gli estensori della petizione sembra ormai essersi esaurito.