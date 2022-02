Il Santo di oggi, 14 febbraio, è San Valentino

Martire cristiano e vescovo, patrono degli innamorati

La vita del Santo

Nasce a Terni nel 176 circa in una famiglia patrizia. Fu convertito al cristianesimo e consacrato vescovo di Terni nel 197, a soli 21 anni. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica, da quella ortodossa e successivamente dalla Chiesa anglicana, è considerato patrono degli innamorati e protettore degli epilettici. Amante dei fiori, li regalava alle coppie di fidanzati per augurare loro un’unione felice.

La morte del Santo

Fu decapitato il 14 febbraio 273, a 97 anni, per mano del soldato romano Furius Placidus, agli ordini dell’imperatore Aureliano. Secondo alcune fonti Valentino sarebbe stato giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che invece era pagano: la cerimonia avvenne in fretta, perché la giovane era malata; i due sposi morirono, insieme, proprio mentre Valentino li benediceva. A chiudere il cerchio della tragedia sarebbe poi intervenuto il martirio del celebrante.