Alessandria - Lecce, bandiere al cielo. Per i Grigi

ALESSANDRIA - Non solo le sciarpe, da sollevare e muovere come una onda di passione, rigorosamente grigia.

Per la gara con il Lecce, domani, quattro anni e mezzo dopo l'ultima sfida al Moccagatta, ritorno dei quarti di finale playoff, la proposta dei Supporters 99 è la traduzione, pratica, di quella canzone che fa così... "Quando al ciel si alzeranno le bandiere"..

E di bandiere sarebbe importante portarne tante per la partita con la capolista. "Tutti ne abbiano una in casa, dei Grigi o della Nord: sarebbe bello accogliere le squadre in campo sbandierando i nostri colori, insieme alle sciarpe. Ancora meglio se fosse così in tutti i settori".

Alessandria, la storia, le maglie. Per i 110 anni Due divise speciali, la prima già mercoledì contro il Lecce. In verde, con l'oro, contro il Perugia

Un modo per creare "una coreografia di grande impatto, a costo zero e senza autorizzazioni". Il passaparola è già iniziato, mentre continua la prevendita per un confronto molto atteso. All'ingresso in campo l'Alessandria indosserà, sulla casacca da gioco, una maglia replica di quella del campionato 1948 - 49, bianca, con il fascione grigio - bianco - rosso, per gli undici scelti da Longo anche con un particolare ricamo celebrativo dei 110 anni.