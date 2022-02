La neve cancella il derby

TORTONA - Era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: il derby fra Hsl Derthona e Casale di domani pomeriggio non si giocherà.

La nevicata di questa mattina nel tortonese ha reso infatti impraticabile il campo 'Coppi' e tempestivamente la società ha chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti di poter posticipare l'incontro, che al momento risulta ancora differito 'in data da destinarsi'.

Nevica, derby a rischio Da circa un'ora su Tortona sta cadendo una fitta nevicata. La gara domani alle 14.30

Una brutta tegola per entrambe le formazioni che hanno già molti recuperi in programma e che rischiano di non riuscire a trovare una collocazione per la partita fino alla primavera; per l'Hsl Derthona, inoltre, c'è sempre da definire la data dell'ottavo di finale di Coppa Italia con la Caronnese.