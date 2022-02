Carcere Don Soria: due agenti aggrediti con calci e pugni, feriti

ALESSANDRIA - Due agenti della Polizia penitenziaria sono stati aggrediti questa mattina da un detenuto. Calci e pugni inferti senza apparente motivo che hanno costretto i soccorritori a trasportare i due agenti all'ospedale dove sono stati medicati. Fortunatamente, non hanno riportato ferite serie.

L'intervento di altri agenti nella sezione dove è avvenuta l'aggressione ha permesso di riportare la calma.

Il detenuto in questione non è nuovo a questo tipo di atteggiamento visto che è già stato allontanato da altri Istituti per episodi analoghi.

Il sindacato Sappe, sezione di Alessandria, lamenta da tempo la situazione difficile che purtroppo si sta verificando nelle carceri alessandrine: "Questi episodi vengono segnalati e denunciati, se ne parla, ma poi ci si ferma lì".