Novipiù a Pistoia è sfida ad alta quota

CASALE MONFERRATO – Turno infrasettimanale per la Novipiù che stasera (ore 20.30 PalaCarrara) gioca a Pistoia un match di altissima classifica. Si tratta del recupero della prima giornata di ritorno del campionato di A2 Lnp - Old Wild West che vede in campo contemporaneamente tutte le quattrodici squadre del Girone Verde.

Qui Pistoia

Pistoia (record di 13 vittorie e 4 sconfitte) è reduce dallo stop casalingo contro Udine. La squadra di coach Nicola Brienza ha dovuto rinunciare a Jazz Johnson, che è stato sostituito da Gage Davis (6.4 punti in 5 partite). A presentare la sfida il vice allenatore Luca Angella. “Casale è una squadra giovane e fresca, che fa dell’atletismo e dell’entusiasmo i propri punti di forza. Squadra che apre bene il campo con il tiro da tre punti e che ha più terminali offensivi a cui dover badare. Servirà grande attenzione sulle collaborazioni per abbassare le loro percentuali, stando attenti a non scoprire l’area”.

La carica della squadra nelle parole di Joonas Riismaa. “Siamo arrabbiati per la sconfitta con Udine e cercheremo di canalizzare questa rabbia per vincere con Casale: giochiamo ancora a casa nostra e dovremo essere bravi a sfruttare il fattore campo per rialzare subito la testa, giocando la nostra pallacanestro con applicazione e concentrazione”.

Qui Casale Monferrato

Coach Andrea Valentini pensa alla gara dell’andata. “Quel debutto casalingo che fu un vero shock. Sicuramente ci fu una responsabilità mia in quella sconfitta. Per fortuna poi ci siamo fatti perdonare dal nostro pubblico e siamo cresciuti. Loro hanno mantenuto una grande solidità difensiva, ma senza Johnson hanno dovuto cercare soluzioni diverse. Serve una partita importante in attacco. C’è poco tempo per prepararla, ma proprio per questo sarà un banco di prova importante anche per la post stagione. Se alcuni dei miti giocatori ambiscono ad un livello superiore questo è il momento di dimostrare.

In grande crescita Xavier Hill-Mais. “La vittoria con Piacenza ci ha dato entusiasmo e vogliamo continuare su questa strada. Pistoia è una squadra forte e ben organizzata e sarà un buon banco di prova per la post-season, quando si giocheranno tante partite in pochi giorni. Dovremo essere bravi a limitare i loro migliori realizzatori e fare una partita solida in difesa”.

Pre-partita

GRUPPO TESI PISTOIA - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaCarrara, Pistoia.

Quando: mercoledì 16 febbraio, ore 20.30.

Arbitri: Antonio Bartolomeo, Jacopo Pazzaglia e Edoardo Ugolini.

Andata: 83-69 Pistoia.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 35% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Nella Jbm Assente Fabio Valentini. Roster al completo per Pistoia.