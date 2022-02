Barosini: "Così non va: oggi mi dimetto dalla Giunta"

ALESSANDRIA - “Oggi stesso presenterò le mie dimissioni dalla Giunta Cuttica di Revigliasco. Non è stata una decisione semplice, ma dopo aver aderito alla suggestione del progetto riformista, liberaldemocratico, popolare, europeista e pragmatico di Azione e dell’ex ministro Calenda, il mio sogno è diventare sindaco della città che mi ha accolto ormai 35 anni fa”: Giovanni Barosini, tra poche ore ex assessore ai Lavori pubblici dell'amministrazione alessandrina, racconta in esclusiva a “Il Piccolo” le motivazioni della sua scelta.

Rimpasto in vista, dunque, a Palazzo Rosso, e nel centrodestra non c'è pace: l'assessore Monica Formaiano passa da Forza Italia a Fratelli d'Italia e gli 'azzurri' chiedono al sindaco di trarne le conseguenze...