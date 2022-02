Il santo di oggi, venerdì 18 febbraio, è Santa Geltrude Comensoli

La vita della santa

Geltrude nacque a Bienno in Val Camonica (Brescia) il 18 gennaio 1847 e nello stesso giorno fu battezzata con il nome di Caterina. Fin da piccola era trasportata dal bisogno di pregare e meditare al punto che una mattina molto presto andò nella vicina chiesa di Santa Maria e ricevette furtivamente la Prima Comunione.

Nel 1862 lasciò la famiglia ed entrò nell'Istituto delle Figlie di Carità. Intorno ai 20 anni a causa delle precarie condizioni finanziarie della famiglia, lasciò il paese e andò a fare la domestica per un anno. Senza trascurare i suoi doveri di lavoratrice, Caterina fece l'educatrice dei bambini di S. Gervasio (Bergamo) e li guidò sulla via dell'onestà. In seguito alla morte dei genitori, la giovane cercò il modo di concretizzare il suo ideale eucaristico.

Il 15 dicembre 1882, Caterina, insieme a due altre compagne, diede origine alla Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo. Il 15 dicembre 1884, vestì l'abito religioso e prese il nome di Suor Geltrude. Viene accolta dal Vescovo di Lodi, Mons. Rota che le procura una casa che diventerà la Casa Madre dell'Istituto a Lavagna. In otto anni riorganizza la Congregazione delle Suore Sacramentine e la diffonde in altre diocesi.

Alla sua morte, il 18 febbraio 1903, lascia 16 comunità con 179 suore.

Il 9 agosto 1926 la salma fu trasportata dal cimitero di Bergamo alla Casa Madre dell'Istituto da lei fondato.

Il 26 febbraio 2009 è stata canonizzata da papa Benedetto XVI.

Oggi si festeggiano anche:

San Angilberto

Beato Giovanni da Fiesole

San Francesco Régis Clet