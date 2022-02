Ascoli - Alessandria: i protagonisti

ALESSANDRIA - "Un'altra grande prestazione". Richiesta esplicita di Moreno Longo ai suoi oggi ad Ascoli: potrebbe sembrare superfluo, per una squadra che ha sempre dato tutto e che gli avversari, soprattutto quelli che giocano e non aspettano, temono molto, per la fatica a sviluppare la manovra contro l'aggressività e l'organizzazione dei Grigi.

Potrebbe essere la gara di Milanese dall'inizio, anche se Fabbrini, contro il Lecce, ha convinto e al 'Del Duca' è fresco ex. "Tommaso è un ragazzo molto intelligente, che è cresciuto tanto e lavora per migliorare ancora, soprattutto nella finalizzazione. Ha, accanto, compagni più esperti da cui imparare - sottolinea Longo - anche a gestire situazioni in cui un 2002 come lui spesso risolve più con l'istinto che con la ragione. Però abbiamo bisogno anche della sua spensieratezza e di quella libertà di testa che gli permette sempre di tentare la giocata. Sappiamo tutti, lui per primo, che migliorerà, ma anche la sua esuberanza, in campo, ci serve come il pane".

Cinque ex (Prestia, Di Gennaro, Mustacchio, Casarini e Fabbrini), ma per il tecnico è un fattore relativo. "Dipende molto dalla personalità di ognuno. Al fischio d'inizio concentrazione massima per avere le migliori letture e fare le scelte giuste per orientare la gara nella direzione giusta per noi, indipendentemente dall'avversario".

Verso la conferma della difesa schierata contro il Lecce, Di Gennaro in vantaggio su Prestia, che è diffidato. A centrocampo Casarini dall'inizio, in attacco ballottaggio tra la fisicità di Marconi e la rapidità di Corazza.

Attenti alla coppia Bidaoui - Tsadjout

Alla vigilia della gara con i Grigi l'Ascoli ha tesserato l'italoamericano Fontana, centrocampista offensivo, ma non è stato convocato. Indisponibili anche Paganini. Franzolini e Felicioli. Probabile conferma del 4-3-1-2, senza Sottil in panchina, che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica. Al suo posto Cristaldi, un collaboratore, perché anche Baroncelli, il vice, è indisponibile

In attacco i due elementi che anche Longo considera molto forti, uno, Bidaoui, "giocatore che non ha uguali in categoria", e l'altro Tsadjout, "elemento di fisicità e profondità". Alle spalle ci sarà Ricci. Fra i giocatori più in forma Baschirotto. difensore goleador.

Grigi, compleanno al bar dello stadio Pulmini e auto in partenza domani all'alba per Ascoli

Le formazioni

Ascoli (4-3 -1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Saric; Ricci, Bidaoui, Tsadjout. A disp.: Guarna, Quaranta, Tavcar, D'Orazio, Salvi, Maistro, Caligara, Eramo, Palzzino, De Paoli, Iliev, Dionisi. All.: Cristaldi.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Genaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Gori, Lunetta; Chiarello, Corazza, Milanese. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Ba, Marconi, Mattiello, Benedetti, Fabbrini, Prestia, Pellegrini, Palombi, Filipi, Kolaj. All.: Longo