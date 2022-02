Ramondino: "Premiato il nostro coraggio"

PESARO - Un’altra pagina storica per la Bertram. Un’altra serata da ricordare per i tifosi. Una strepitosa Bertram batte (94-82, stesso punteggio del quarto con Trieste) la Virtus Bologna e centra una fantastica finale (domani, ore 18 con Milano).

Era dal 2005 che una neopromossa in Serie A non raggiungeva la finale (Reggio Emilia in quell’occasione).

Marco Ramondino al termine della gara: ʺComplimenti ai nostri giocatori per una partita dai grandi contenuti tecnici ed emotivi, nel finale c’è stato grande carattere per sostenere il livello di fisicità della Virtus che non siamo abituati ad affrontare. Credo che contro squadre di tonnellaggio diverso dalla tua non si deve avere la tentazione di controllare il gioco e di fermarsi. Nel quarto quarto giocando a metà campo, il campo si restringe, quindi bisogna accettare che qualche tiro non sia perfetto ma è importante mantenere un buon flusso di gioco perché la partita perfetta non esiste. In queste gare non possiamo fare il compitino, bisogna giocare con coraggio. Oggi ogni giocatore ha dato un contributoʺ.

Ancora grande protagonista JP Macura che dopo un primo tempo difficile (1 su 8 al tiro e solo 2 punti) si è scatenato nella ripresa (ha chiuso a 18 punti), bissando la grande prova fatta contro Trieste. “Sono molto felice per la squadra, per i miei compagni e per i tifosi. La mia prestazione? Volevo essere aggressivo, essere lo stesso giocatore della prima partita. Adesso giochiamo la finale e dico ai tifosi di Tortona di venire a Pesaro. Una gara così capita una volta nella vita”.

Pullman per i tifosi

Il pullman preventivato in caso di finale è stato, ovviamente, confermato. Partenza domani alle ore 11 dal piazzale davanti al PalaCamagna alle ore 11. Per riservare un posto sul inviare una mail all’indirizzo paolo.depersis@derthonabasket.it, oppure telefonare al numero 348 6123395.