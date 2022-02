Alessandria, fiamme e fumo: incendio al Cristo

ALESSANDRIA - Fiamme alte diversi metri e un grossa colonna di fumo in via dei Martiri della Benedicta, in zona Cristo. Ad andare a fuoco è stato un cassonetto della spazzatura. Sul luogo sono intervenuti i pompieri alessandrini che stanno lavorando per contenere l'incendio. Non si esclude l'atto doloso. GUARDA IL VIDEO