Novipiù all’osso Mantova facile

MANTOVA - Una Novipiù ridotta all'osso cade pesantemente sul campo di Mantova (96-75). Per la squadra di coach Andrea Valentini è il quarto ko esterno consecutivo. Allarme trasferte, dunque, anche se non si può non considerare l’emergenza infortuni con Luca Valentini, che doveva sostituire il fratello Fabio in regia, che gioca solo 1’ e costringe la Jbm ha giocare con soli sei uomini per tutta la gara.

La partita

Casale senza Fabio Valentini deve rinunciare quasi subito anche al fratello Luca per infortunio. Rotazione ancora più stretta per Andrea Valentini che va con la zona per limitare Mantova. Gara in equilibrio nel punteggio, ma nel finale gli Stings trovano un’accelerazione e chiudono sul 20-14 al 10’. Reazione Jbm in avvio di seconda frazione: 5-0 per il 20-19. Ma si va a strappi e Mantova riparte. Break Staff di 8-2 per il 28-21 al 16’. Sulla spinta locali fino alla doppia cifra di vantaggio (34-24). Brava Casale con Sarto (14 punti) e Martinoni a reagire e riportare sotto i suoi (38-35). Ma con i liberi Mantova chiude al riposo sul 42-35.

Riparte bene Mantova che gira la frazione sul +13 (58-45). Casale prova a reagire ma sembra a corto di energia. Ne approfitta la Staff che dilata il margine fino al 72-54 del 30’. Nell’ultima frazione Mantova veleggia sul +20 e la Jbm appare incapace di reagire. Così i padroni di casa si divertono e chiudono senza problemi sul 96-75.

I numeri

Finale: 96-75

Parziali: 20-14, 42-35, 72-54.

Quintetti: Mantova con Stojanovic, Mastellari, Cortese, Thompson, Iannuzzi. Casale con L. Valentini, Williams, Sarto, Martinoni, Hill Mais.

Punti: Cortese 27 (Mantova), Sarto 24 (Casale).

Rimbalzi: Iannuzzi 12 (Mantova), Martinoni 6 (Casale).

Assist: Stojanovic e Thompson 4 (Mantova), Formenti e Matrimoni 4 (Casale).

Mvp: Cortese (Mantova)