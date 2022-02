Alessandria - Perugia: per i Grigi, per Enzino, per Piddu

ALESSANDRIA - "Lassù dal terzo anello canta con noi Enzino Spinello".

La ripresa è iniziata da un paio di minuti, quando nel settore ospiti si alza uno striscione. La Nord applaude - "grazie ragazzi" - per quel gesto di affetto, di partecipazione, di stima per un tifoso speciale, che ha lasciato il segno e ha seminato rapporto belli ovunque.

Meno di 1800 persone sugli spalti, la curva che canta senza fermarsi mai, uno striscione per i 110 anni, uno, enorme, lungo tutta la Nord, per un amico che è in carcere per una storia di 12 anni fa, in cui si è sempre professato innocente. "Piddu, non mollare. Tutta la Nord è con te". Continuano le iniziative di raccolta fondi per sostenere l'assistenza legale di Christian Melis.