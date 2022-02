Alessandria - Perugia: i protagonisti

ALESSANDRIA - Nella classifica cannonieri hanno tutti e due 9 reti, Simone Corazza e Manuel De Luca, e sono alle spalle di Coda e Strefezza. Ma per entrambi la sfida di oggi (ore 18.30) al Moccagatta, tra Alessandria e Perugia, potrebbe iniziare in panchina.

A parte le prime tre giornate, De Luca è stato sempre utilizzato, ma questa volta Alvini è intenzionato a puntare sulla coppia Olivieri - Matos, anche cambiando un po' lo sviluppo della fase offensiva della squadra, perché soprattutto Olivieri ha movimenti e giocate diverse dall'ex grigio.

Anche per Corazza oggi potrebbe essere la gara del turn over, magari per uno spezzone. Moreno Longo e il suo staff, e questo vale per tutti i ruoli, studiano attentamente non solo la partita del momento, ma anche quelle successive, per fare le scelte giuste, ruotando gli uomini in base alle condizioni e alle caratteristiche di ognuno e degli avverasari.

Matteo Di Gennaro è fra i convocati: ha recuperato, anche se potrebbe partire dalla panchina se anche lo staff medico valuterà rischioso il suo impiego 'full time', anche in previsione di Cosenza, visto che non è in diffida, al contrario di Prestia e Parodi, e può essere importante per la partita successiva.

L'incognita, e vale anche per gli avversari, è il recupero, fisico e mentale: giocando ogni tre giorni, c'è un dispendio di energie, anche nervoso, e la capacità di 'reintegrare' tutto quanto speso diventa cruciale con ritmi così intensi, che permettono ai tecnici, anche su questo Longo è stato chiaro, "un lavoro ridotto sul campo, con tempi ridopttissimi per passare dallo scarico alla preparazione del match successivo".

Per la gara di oggi Longo ha preferito aggiungere un difensore dalla Primavera2, Cocino, rispetto a una punta (Filipi), mentre Pellegrini è confermato

Attacco di movimento

Nel Perugia sarà, soprattutto, la difesa a cambiare. Radicalmente: Dell'Orco è squalificato, Sgarbi e Angella hanno bisogno di tirare il fiato, almeno nella valutazione del tecnico e, quindi, spazio a Rosi, Curado e Zanandrea. Anche in avanti, se De Luca riposerà, almeno inizialmente, toccherà a Olivieri - Matos, attacco di movimento, con D'Urso alle spalle. A sinistra Beghetto, altro ex, favorito su Lisi, che pure ha giocato una buonissima gara contro la Cremonese. Prima convocazione per l'ultimo innesto, il portiere Zaccagno.

Fischia Piccinini

Dirige la gara Marco Piccinini di Forlì, che in carriera ha arbitrato due volte l'Alessandria, in C, con altrettanti pareggi. Assistenti Dei Giudici e Margani di Latina, quarto ufficiale Perenzoni di Rovereto, Var Minelli di Varese, assistente Var Paganessi di Bergamo.

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Marconi, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Cocino, Mattiello, Benedetti, Corazza, Casarini, Pellegrini, Palombi, Di Gennaro, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Perugia (3-5-2): Chichizola; Rosi, Curado, Zanandrea; Falzerano, Ghion, Segre, D'Urso, Beghetto; Olivieri, Matos. A disp. : Zaccagno, Megyeri, Angella, Sgarbi, Gyabuaa, Burrai, Murgia, Santoro, Kouan, Ferrarini, Lisi, Carretta, De Luca. All.: Alvini