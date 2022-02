Getta rifiuti per strada ma dimentica i documenti: multato

NOVI LIGURE — C’è voluto poco per individuare l’abitante di Novi Ligure che ieri ha abbandonato un sacco di rifiuti sul ciglio di strada Castelgazzo. Nel sacco di plastica nero da 120 litri, infatti, l’uomo ha lasciato alcuni documenti a lui intestati e per l’ispettore ambientale Aldo Russo è stato facile risalire all’identità del trasgressore. Subito è scattata la sanzione: l’uomo dovrà pagare una multa di 600 euro e intervenire con un’adeguata pulizia dell’area.

Da Gestione Ambiente ricordano che i cittadini che non hanno ancora il kit dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata “porta a porta” possono ritirarlo presso la sede di Gestione Ambiente a Novi Ligure in Strada Boscomarengo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (e anche il sabato fino al 26 marzo). I cittadini che invce devono ancora regolarizzare la propria posizione ai fini Tari possono recarsi agli sportelli di via Giacometti 22, presso il piano terra del municipio, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00.