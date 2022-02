A26: nuova chiusura del bivio verso Genova

OVADA - L'attesa è tutta per le eventuali contromisure che (ipoteticamente) potrebbero essere prese nelle prossime ore. Per il resto, a partire dalle ore 22.00 di domani, venerdì 25 febbraio, e fino alle 6.00 di lunedì prossimo, il bivio che dall'A26 conduce verso Genova resterà nuovamente chiuso.

Una conferma, in tal senso, è arrivata direttamente da Aspi che, anche nelle prossime settimane (lo stesso provvedimento sarà in vigore anche nel primo weekend di marzo), proseguirà il piano degli interventi disposto e condiviso con la Regione Liguria e con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Per la prossima tregua dei cantieri bisognerà attendere almeno fino a Pasqua. Nel mentre, anche in questo fine settimana, l'Ovadese e la Valle Stura (e non solo) continueranno a pagare caro prezzo le conseguenze dell’intervento previsto all’interno della galleria “Madonna delle Grazie III”.

A26, con lo svincolo chiuso il pedaggio sale L'ennesima beffa per chi viaggia verso Genova in questo due giorni. E intanto ci si interroga sul futuro della strada del Turchino

Per tre giorni, infatti, i viaggiatori dovranno raggiungere il casello di Arenzano, sull'A10 (anche a fronte di alcune alternative piuttosto disagevoli, come il “Turchino” o l’A7), e a tornare indietro, per raggiungere il capoluogo ligure. Il tutto con un aumento del pedaggio di 70 centesimi (da 3.80 a 4.50 euro).