Il santo di oggi, giovedì 24 febbraio è San Sergio di Cesarea

La vita

S. Sergio, martire di Cesarea di Cappadocia ha avuto una certa popolarità in occidente. Sergio è un magistrato: abbandona la sua professione per abbracciare la vita eremitica nei pressi di Cesarea. Nel 304, durante le persecuzioni dei cristiani indette dall'imperatore Diocleziano, il governatore dell'Armenia e della Cappadocia Sapricio, trovandosi a Cesarea, ordina che siano convocati davanti al tempio pagano tutti i cristiani della città per costringerli a rendere il culto a Giove. Tra la folla è presente anche Sergio, che ha deciso di essere presente alla manifestazione, pur non essendo convocato. Con la sua preghiera riesce a spegnere i fuochi accesi per i sacrifici a Giove. Vengono incolpati dell'evento i cristiani che, rifiutandosi di partecipare al sacrificio, hanno irritato il padre degli déi. Sergio si impone all'attenzione di tutti dicendo che la causa dell'avvenimento è da ricondurre all'onnipotenza del vero Dio che è quello adorato dai cristiani.



La morte

Il 24 febbraio viene arrestato e condotto dal governatore che, con giudizio sommario, lo condanna a morte facendolo decapitare immediatamente. Il corpo del martire, raccolto dai cristiani, ebbe sepoltura in casa di una pia donna. Di qui le reliquie furono successivamente trasportate in Spagna, nella città andalusa di Ubeda.