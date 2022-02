Alessandria: firma Ariaudo

ALESSANDRIA - Le firme saranno due: accordo già raggiunto con Antonino Barillà, in queste ore sta per firmare Lorenzo Ariaudo, 32 anni, difensore centrale, con 308 presenze tra A e B, soprattutto Frosinone (anche con Longo in panchina), Sassuolo ed Empoli.

Ariaudo, torinese, svincolato dall'estate, era sugli spalti, al Moccagatta, in occasione della gara di andata tra Alessandria e Frosinone, per salutare gli ex compagni.

Alessandria: Barillà no, anzi quasi sì La trattativa con il centrocampista sembrava chiusa, ma nelle ultime ore è ripartita e ora la firma è possibile

Del suo arrivo in grigio se ne era parlato anche in estate, ma la trattativa non era mai davvero decollata.