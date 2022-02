In Svizzera con l'oro puro provento dei furti: la base in Alessandria

ALESSANDRIA - Il blitz dei Carabinieri di Asti questa mattina in diverse zone del Piemonte. Ad Alessandria perquisizioni in un alloggio e cinque garage vicino alla Stazione ferroviaria. Sono stati la base logistica per mesi del Sinti che effettuava i viaggia Italia - Svizzera e ritorno.

All'andata portava oro puro, al ritorno anche un milione in contanti. Complessivamente sono stati eseguiti sei arresti. Ad Alessandria, la perquisizione ha portato al sequestro di 15 armi (revolver e pistola a tamburo), oltre ad argenteria e altra refurtiva.