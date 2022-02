"Stop war!", manifestazione in piazzetta della Lega. Con polemica

ALESSANDRIA - Si è svolta ieri in piazzetta della Lega una manifestazione per la pace - "Stop war! Né con la Russia né con la Nato - organizzata da Laboratorio Sociale, Adl Cobas, Non Una di Meno, Coordinamento Studentesco e Fridays for Future Alessandria.

Al sit-in (foto di Claudio Desimoni) non ha preso parte il Pd cittadino, come spiega il segretario Rapisardo Antinucci: "Sullo striscione che campeggiava sotto il palco si leggeva 'No alla Russia no alla Nato': una insensata presa di posizione di neutralità tra gli aggressori e gli aggrediti. Il Pd rivendica la sua posizione di non partecipazione ad una manifestazione profondamente sbagliata, perché sta con nettezza dalla parte dell'Ucraina, dell'Europa, della Nato, contro l'invasione di Putin di uno Stato libero e democratico. Per una vera pace".