Vaccini: oggi in Piemonte somministrate quasi 6mila dosi

Consueto resoconto del tardo pomeriggio relativo ai dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, domenica 27 febbraio, sono state somministrate quasi 6mila dosi.

Per la precisione, sono 5.731 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 181 è stata somministrata la prima dose, a 3.007 la seconda, a 2.543 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.632.512 dosi, di cui 3.296.173 come seconde e 2.740.563 come terze.