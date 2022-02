È morto Remo Benzi, ex comandante della Municipale di Alessandria

ALESSANDRIA - La Polizia Municipale è il Corpo al servizio dei cittadini: così lo definiva Remo Benzi. L’ex comandante della Municipale di Alessandria è morto la scorsa notte per una patologia improvvisa.



Benzi, aveva 83 anni e abitava a Castelspina, ha comandato i vigili alessandrini dal settembre 1978 al settembre del 1994 per poi assumere il comando a Genova. Era stato ricoverato all’ospedale civile di Alessandria già dal novembre scorso per il sopraggiungere di una patologia. La scorsa notte il tracollo.

Polizia Municipale,

Benzi lascia la moglie,, e le tre figlieUna carriera costellata di, primo fra tutti l’intuizione che portò all’identificazione del rapitore di. Dopo il primo incarico come comandante della sezione di Albaro, aveva raggiunto diverse altre destinazioni: tra queste Bassano del Grappa, Alessandria, Casale e Genova. Benzi amava anche comporre poesie e suo è il testo dell’inno al vigile urbano.