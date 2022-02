Jbm firma Ghirlanda. Per oggi e per domani

CASALE MONFERRATO - Novipiù risponde alle tre sconfitte consecutive e all’emergenza infortuni con un’operazione di mercato.

Ufficiale l’arrivo del giovane Matteo Ghirlanda, classe 2001, proveniente dalla Stella Azzurra Roma. Romano, 21 anni, ala di 201 centimetri, atletico, il giocatore è già a Casale Monferrato pronto ad unirsi al gruppo di Andrea Valentini. “Sono molto contento dell’opportunità che mi è stata data - spiega l’ex Stella Azzurra -. So bene che arrivare a stagione in corso non è mai facile, ma non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni. Darò il massimo in questa parte finale di stagione, non vedo l’ora di giocare”.

Giacomo Carrera, general manager JBM, spiega così un’operazione che nasce da una contingenza, ma guarda anche al futuro. “Matteo ha caratteristiche fisiche e tecniche che sicuramente possono integrare al meglio il nostro roster. La sua aggiunta ci permette di entrare con rotazioni più lunghe nel periodo caldo della stagione in modo da poter confermare quanto di buono visto nel girone di andata. La sua firma va vista anche in prospettiva futura, con l'intenzione di inserire un giovane in crescita che possa essere considerato anche per la costruzione della squadra della prossima stagione.”